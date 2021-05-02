Кривдник Джошуа повернувся на ринг, впав, але переміг колишнього суперника Кличка

Американець мексиканського походження Енді Руїс за очками переміг Кріса Арреолу в бою супертяжів у Каліфорнії, але одного разу побував у нокдауні

/ Фото: Twitter

Сьогодні вранці за київським часом в американському містечку Карсон відбувся великий вечір боксу. У головному поєдинку Енді Руїс впевнено взяв гору над Крісом Арреолою. Судді без сумнівів віддали перевагу колишньому чемпіону – 117:110 і двічі 118:109.

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Тим часом, в Манчестері Чісора програв Паркеру, хоча уклав його на 8-й секунді.

Нагадаємо, Руїс встиг побути чемпіоном світу за версіями трьох організацій у 2019 році після нокауту Ентоні Джошуа, але потім поступився британцеві в реванші. Арреола ж ще у 2009 році достроково програв Віталію Кличку битву за пояс WBC.

Цього разу 31-річний Енді не дивував експертів зайвою вагою, але все одно примудрився побувати на настилі рингу в другому раунді. Правда, нокдаун вийшов не сильним.

В цілому ж Руїс-молодший перебоксував опонента.

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40-річний Арреола стійко переносив удари, але сам мало що показав в атаці.

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Статистика підтверджує перевагу Енді Руїса. Причому особливо вражаючою вона стала в другій половині "файту".

Зустріч Руїса і Арреоли була відбірковою серед претендентів на чемпіонський бій. Хоча зараз з кандидатів на титули Ф'юрі і Джошуа збирається ціла черга.

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