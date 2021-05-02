Обидчик Джошуа вернулся на ринг, упал, но победил бывшего соперника Кличко

Американец мексиканского происхождения Энди Руис по очкам победил Криса Арреолу в бою супертяжей в Калифорнии, но один раз побывал в нокдауне

Энди Руис - Крис Арреола / Фото: Twitter

Сегодня утром по киевскому времени в американском городке Карсон состоялся большой вечер бокса. В главном поединке Энди Руис уверенно взял верх над Крисом Арреолой. Судьи без сомнений отдали предпочтение бывшему чемпиону – 117:110 и дважды 118:109.

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Тем временем в Манчестере Чисора проиграл Паркеру, хотя уложил его на 8-й секунде.

Напомним, Руис успел побыть чемпионом мира по версиям трех организаций в 2019 году после нокаута Энтони Джошуа, но затем уступил британцу в реванше. Арреола же еще в 2009 году досрочно проиграл Виталию Кличко битву за пояс WBC.

На этот раз 31-летний Энди не поражал экспертов лишним весом, но все равно умудрился побывать на настиле ринга во втором раунде. Правда, нокдаун вышел не сильным.

В целом же Руис-младший перебоксировал оппонента.

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40-летний Арреола стойко переносил удары, но сам мало что показал в атаке.

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Статистика подтверждает преимущество Энди Руиса. Причем особенно впечатляющим оно стало во второй половине "файта".

Встреча Руиса и Арреолы была отборочной среди претендентов на чемпионский бой. Хотя сейчас из кандидатов на титулы Фьюри и Джошуа собирается целая очередь.

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