Потрібно розділяти спорт і політику. Редкач похвалився фото з російським чемпіоном

Скандальний український боксер Іван Редкач знову заспівав стару пісню про "спорт поза політикою" та "не все так однозначно"

Рідкач розділяє спорт і політику( / Фото: Колаж: Сьогодні

Хейтер Усика і Ломаченко, як і раніше, намагається привернути увагу до своєї персони скандальними заявами і вчинками. На сторінці Twitter Іван Редкач опублікував спільне фото з російським чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом.

На думку одіозного боксера, необхідно розділяти спорт та політику. До речі, саме цей меседж просуває російська пропаганда, яка домагається допуску своїх спортсменів до змагань.

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"Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і йде в історію і слід визнати, що вони нерозлучні, але для мене спорт залишається поза політикою. Бо спортсмени старанно працюють, а в цьому випадку потом і кров'ю – жоден політик так не працює за рахунку держбюджету у своїх кишенях. Не треба плутати лазню із вахтою", – написав Редкач.

Нагадаємо, раніше Редкачу не сподобалися публікації на військову тематику Катерини Усик, і він запропонував їй їхати в Україну.

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А українського чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика Редкач назвав клоуном, розмістивши його фотографії зі зброєю та у церковній рясі.