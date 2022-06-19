Нужно разделять спорт и политику. Редкач похвастался фото с российским чемпионом

Скандальный украинский боксер Иван Редкач опять запел старую песню о "спорт вне политики" и "не все так однозначно"

Редкач разделяет спорт и политику / Фото: Коллаж: Сегодня

Хейтер Усика и Ломаченко по прежнему старается привлечь внимание к своей персоне скандальными заявлениями и поступками. На странице Twitter Иван Редкач опубликовал совместное фото с российским чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

По мнению одиозного боксера, необходимо разделять спорт и политику. Кстати, именно этот месседж продвигает российская пропаганда, которая добивается допуска своих спортсменов к соревнованиям.

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"Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признать, что они неразлучны, но для меня спорт остается вне политики. Так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью – ни один политик так не трудится при счете госбюджета в своих карманах. Не надо путать баню с вахтой", – написал Редкач.

Напомним, ранее Редкачу не понравились публикации на военную тематику Екатерины Усик, и он предложил ей ехать в Украину.

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А украинского чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика Редкач назвал клоуном, разместив его фотографии с оружием и в церковной рясе.