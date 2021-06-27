Нурмагомедов похвалив Ломаченка за перемогу над японцем

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств з Дагестану впевнений, що українець легко виграв у Масаесі Накатані за рахунок свого високого класу

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Досить легка перемога Василя Ломаченка над Масаесі Накатані повернула його в число елітних боксерів планети. Тепер очікується, що реванш Ломаченко і Лопеса пройде в грудні в Нью-Йорку. Василь збирається поквитатися із зухвалим американцем за поразку в минулому році.

Одним з популярних спортсменів, хто оцінив успіх українця, виявився російський боєць UFC Хабіб Нурмагомедов. Непереможений чемпіон дивився поєдинок в Лас-Вегасі в компанії колег. на своїй сторінці в Instagram дагестанець опублікував відео перегляду з підписом "На класі".

Також Хабіб зловив момент, як Василь завершив бій, впустивши Масаесі.

Нещодавно ми писали, що Василя Ломаченка переманюють в UFC. Колишній чемпіон світу з боксу отримав подарунки і пропозиції.

Тим часом Хабіб нині допомагає влаштовувати поєдинки в єдиноборствах своїм землякам.

Дивіться, як Теофімо Лопес-старший і менеджер українця Егіс Клімас домовлялися про бій. Відео опублікував наш неординарний боксер Іван Редкач.