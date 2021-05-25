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Василя Ломаченка переманюють в UFC: боксера засипали подарунками

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 травня, 12:48
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Знаменитий український боксер похвалився своїми подарунками від Абсолютного бійцівського клубу і не виключив переходу в змішані єдиноборства
Василь Ломаченко може змінити бокс на ММА
Василь Ломаченко може змінити бокс на ММА / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко отримав чудовий подарунок від найкрутішого бійцівського промоушена – UFC.

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Ломаченко в Instagram показав коробку подарунків з символікою організації. Зокрема, боксеру надіслали футболку, рукавички, шорти, кепку, штани з написами LOMA.

"Давайте подивимося. Можливо, в майбутньому, в один прекрасний день... Хто знає", – прокоментував подарунки Василь.

Нагадаємо, наступний поєдинок проти японця Масаесі Накатані Василь проведе 26 червня в Лас-Вегасі в казино Virgin Hotels. Перед вильотом за океан Ломаченко потрапив в скандал - до Дня перемоги опублікував відео із забороненою георгіївською стрічкою.

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