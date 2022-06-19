Подобається, не подобається – імперія розвалиться. Дружина Усика дала урок історії Путіну

Дружина українського боксера Катерина Усик продовжує спалювати напалмом путінську пропаганду

Катерина Усик нагадала Путіну, що станеться з Росією словами популярної пісні / Фото: Колаж: Сьогодні

Кохана чемпіона світу з боксу Олександра Усика продовжує інформаційну війну проти Росії. Нещодавно Катерина підказала, як виміряти свою русофобію.

А зараз пожартувала над словами Путіна, що стали крилатою фразою розпаду фашистської імперії.

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У своєму Instagram Катерина опублікувала слова популярної пісні, які тепер прикрашають різноманітні предмети архітектури:

"Подобається, не подобається – імперія розвалиться".

Нагадаємо, пісня з аналогічним приспівом з'явилася у репертуарі полтавського гурту "Діти Фрістайла". У пісні йдеться про те, що наслідком розв'язаної Росією війни проти України стане розпад рашистської імперії. Слова у приспіві є посиланням на виступ російського фюрера Володимира Путіна, сказані 7 лютого. Тоді бункерний диктатор, коментуючи виконання Україною Мінських угод, сказав: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуня".

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