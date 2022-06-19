Подобається, не подобається – імперія розвалиться. Дружина Усика дала урок історії Путіну

Кохана чемпіона світу з боксу Олександра Усика продовжує інформаційну війну проти Росії. Нещодавно Катерина підказала, як виміряти свою русофобію.
А зараз пожартувала над словами Путіна, що стали крилатою фразою розпаду фашистської імперії.
У своєму Instagram Катерина опублікувала слова популярної пісні, які тепер прикрашають різноманітні предмети архітектури:
"Подобається, не подобається – імперія розвалиться".
Нагадаємо, пісня з аналогічним приспівом з'явилася у репертуарі полтавського гурту "Діти Фрістайла". У пісні йдеться про те, що наслідком розв'язаної Росією війни проти України стане розпад рашистської імперії. Слова у приспіві є посиланням на виступ російського фюрера Володимира Путіна, сказані 7 лютого. Тоді бункерний диктатор, коментуючи виконання Україною Мінських угод, сказав: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуня".
Що ще постить у соцмережах Катерина Усик
- Дівчина показала в Instagram фотографію Путіна з пробитою головою.
- Катерина пояснила, чому Олександр не міг назвати, "Чий Крим". Нібито сім'я перебувала під загрозою фізичної розправи.
- За допомогою фотожаб висміяла пропозицію Філіпа Кіркорова допомогти Медведчуку.
- Показала, як виглядає справжнє обличчя російського окупанта.
- А ще Катерина Усик гнівно висловилася про українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями.