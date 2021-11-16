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Ніхто не б'є! Ломаченко очолив суперрейтинг

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
16 листопада, 11:44
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Дворазовий олімпійський чемпіон із Білгород-Дністровського лідирує у списку чинних боксерів з найкращим відсотком точних силових ударів
Василь Ломаченко переміг Масаєсі Накатані
Василь Ломаченко переміг Масаєсі Накатані / Фото: Getty Images

Африканцю Річарду Коммі на прізвисько Термінатор, з яким 11 грудня Василь Ломаченко поб'ється у Нью-Йорку, має бути страшно.

Ден Каноббіо, представник комп'ютеризованої системи оцінки ударів у боксі Compubox, опублікував у Twitter рейтинг профі-боксерів з найкращим відсотком точних силових ударів. І перший рядок у ньому посів Ломаченко.

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Лома, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях, лідирує з показником 47,7%, випереджаючи володаря титулу WBO у напівсередньому дивізіоні американця Теренса Кроуфорда (47,5%). Замикає ТОП-3 абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі та найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії Сауль Альварес – мексиканець доносить до цілі 47% силових ударів.

У червні Ломаченко не залишив шансів Накатані
У червні Ломаченко не залишив шансів Накатані / Фото: Top Rank Instagram

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На четвертому рядку перебуває чемпіон світу у напівсередній вазі американець Еррол Спенс (46,3%), а на п'ятому ще один представник США – колишній чемпіон світу у другому середньому дивізіоні Девід Бенавідес (46%).

Дивіться, як улітку Ломаченко нокаутував Накатані

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Раніше були оголошені гонорари Ломаченка та Коммі. За майбутній бій Василь гарантовано отримає 750 тисяч доларів, але ця сума може зрости до $2 млн.

У поєдинку з ганцем Коммі букмекери дають Ломаченку 80 відсотків на перемогу.

Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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