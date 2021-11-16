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Никто так не бьет! Ломаченко возглавил суперрейтинг

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
16 ноября, 11:44
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Двукратный олимпийский чемпион из Белгород-Днестровского лидирует в списке действующих боксеров с лучшим процентом точных силовых ударов
Василий Ломаченко нокаутировал Масаеси Накатани
Василий Ломаченко нокаутировал Масаеси Накатани / Фото: Getty Images

Африканцу Ричарду Комми по прозвищу Терминатор, с которым 11 декабря Василий Ломаченко подерется в Нью-Йорке, должно быть страшно.

Дэн Каноббио, представитель компьютеризированной системы оценки ударов в боксе Compubox, опубликовал в Twitter рейтинг профи-боксеров с лучшим процентом точных силовых ударов. И первое место в нем занял Ломаченко.

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Лома, экс-чемпион мира в трех весовых категориях, лидирует с показателем 47,7%, опережая обладателя титула WBO в полусреднем дивизионе американца Теренса Кроуфорда (47,5%). Замыкает ТОП-3 абсолютный чемпион мира во втором среднем весе и лучший боксер мира независимо от весовой категории Сауль Альварес – мексиканец доносит до цели 47% силовых ударов.

В июне Ломаченко не оставил шансов Накатани
В июне Ломаченко не оставил шансов Накатани / Фото: Top Rank Instagram

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На четвертой строчке пребывает чемпион мира в полусреднем весе американец Эррол Спенс (46,3%), а на пятой еще один представитель США – бывший чемпион мира во втором среднем дивизионе Дэвид Бенавидес (46%).

Смотрите, как летом Ломаченко нокаутировал Накатани

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Ранее были объявлены гонорары Ломаченко и Комми. За будущий бой Василий гарантированно получит 750 000 долларов, но эта сумма может возрасти до $2 млн.

В поединке с ганцем Комми букмекеры дают Ломаченко 80 процентов на победу.

Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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