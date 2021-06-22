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"Ми усунули збій в матриці": Ломаченко готовий до чемпіонських боїв

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 червня, 13:24
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Український боксер вважає себе найкращим в легкій вазі і має намір повернути собі звання чемпіона світу після поразки від Теофімо Лопеса
Василь Ломаченко готовий розпочати похід за титулами
Василь Ломаченко готовий розпочати похід за титулами / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко вже на цьому тижні вперше вийде в ринг після поразки від Теофімо Лопеса. Його суперником буде японець Масаесі Накатані.

"Я кращий в легкій вазі. Де ж мої чотири пояси? Заради цього я продовжую битися. Ти можеш вважати себе чемпіоном світу, коли втримуєш всі чотири титули. Головне – спадщина. Ми усунули збій в матриці", – сказав Ломаченко напередодні поєдинку.

Нагадаємо, боєць з Білгорода-Дністровського в професіоналах двічі програв у 16 поєдинках. А недавно Ломаченко сходив в баню в Америці з релігійним іншому.

На рахунку Накатані 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника українця Теофімо Лопеса. Масаесі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Раніше з'явилася інформація, що за перемогу Ломаченка на Олімпіаді-2008 заплатили 700 тисяч доларів.

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О
1
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2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
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2
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