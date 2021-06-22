"Ми усунули збій в матриці": Ломаченко готовий до чемпіонських боїв

Український боксер вважає себе найкращим в легкій вазі і має намір повернути собі звання чемпіона світу після поразки від Теофімо Лопеса

Василь Ломаченко готовий розпочати похід за титулами / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко вже на цьому тижні вперше вийде в ринг після поразки від Теофімо Лопеса. Його суперником буде японець Масаесі Накатані.

"Я кращий в легкій вазі. Де ж мої чотири пояси? Заради цього я продовжую битися. Ти можеш вважати себе чемпіоном світу, коли втримуєш всі чотири титули. Головне – спадщина. Ми усунули збій в матриці", – сказав Ломаченко напередодні поєдинку.

Нагадаємо, боєць з Білгорода-Дністровського в професіоналах двічі програв у 16 поєдинках. А недавно Ломаченко сходив в баню в Америці з релігійним іншому.

На рахунку Накатані 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника українця Теофімо Лопеса. Масаесі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Раніше з'явилася інформація, що за перемогу Ломаченка на Олімпіаді-2008 заплатили 700 тисяч доларів.