22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Мы устранили сбой в матрице": Ломаченко готов к чемпионским боям

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 июня, 13:24
Копировать ссылку
Украинский боксер считает себя лучшим в легком весе и намерен вернуть себе звание чемпиона мира после поражения от Теофимо Лопеса
Василий Ломаченко готов начать поход за титулами
Василий Ломаченко готов начать поход за титулами / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко уже на этой неделе впервые выйдет в ринг после поражения от Теофимо Лопеса. Его соперником будет японец Масаеси Накатани.

"Я лучший в легком весе. Где же мои четыре пояса? Ради этого я продолжаю драться. Ты можешь считать себя чемпионом мира, когда удерживаешь все четыре титула. Главное – наследие. Мы устранили сбой в матрице", – сказал Ломаченко накануне поединка.

Напомним, боец из Белгорода-Днестровского в профессионалах дважды проиграл в 16 поединках. А недавно Ломаченко сходил в баню в Америке с религиозным другом.

На счету Накатани 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика украинца Теофимо Лопеса. Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Ранее появилась информация, что за победу Ломаченко на Олимпиаде-2008 заплатили 700 тысяч долларов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять