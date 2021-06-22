"Мы устранили сбой в матрице": Ломаченко готов к чемпионским боям

Украинский боксер считает себя лучшим в легком весе и намерен вернуть себе звание чемпиона мира после поражения от Теофимо Лопеса

Василий Ломаченко готов начать поход за титулами / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко уже на этой неделе впервые выйдет в ринг после поражения от Теофимо Лопеса. Его соперником будет японец Масаеси Накатани.

"Я лучший в легком весе. Где же мои четыре пояса? Ради этого я продолжаю драться. Ты можешь считать себя чемпионом мира, когда удерживаешь все четыре титула. Главное – наследие. Мы устранили сбой в матрице", – сказал Ломаченко накануне поединка.

Напомним, боец из Белгорода-Днестровского в профессионалах дважды проиграл в 16 поединках. А недавно Ломаченко сходил в баню в Америке с религиозным другом.

На счету Накатани 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика украинца Теофимо Лопеса. Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Ранее появилась информация, что за победу Ломаченко на Олимпиаде-2008 заплатили 700 тысяч долларов.