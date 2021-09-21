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Помста чемпіона: Оскар Де Ла Хойя буде битися з кривдником Холіфілда

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 вересня, 15:52
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Поразка 58-річного ветерана Евандера Холіфілда не залишилася непоміченою. Виклик ексчемпіону UFC зробив "золотий хлопчик" професійного боксу
Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя / Фото: BoxingScene

Співзасновник Triller Раян Кавано веде переговори з чемпіоном світу в шести вагових категоріях Оскаром Де Ла Хоєю щодо можливості поєдинку з колишнім чемпіоном UFC Вітором Белфортом, повідомляє boxingscene.com.

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"Бій між Оскаром Де Ла Хоєю та Вітором відбудеться в День Подяки. Якщо ми зможемо реалізувати наші плани, то це буде дуже цікаво.

Більшість людей засмучені тим, що зробив Белфорт з Холіфілдом. Тому зараз вони дивляться на Де Ла Хою не просто, як на "золотого хлопчика", а на людину, яка повинна помститися за Евандера.

Ми зараз ведемо переговори, щоб Оскар зустрівся з Вітором в суботу 27 листопада, і назвемо цей бій "Помстою", – сказав Кавано.

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Де Ла Хойя в дитинстві і нині
Де Ла Хойя в дитинстві і нині / Фото: Instagram

Нагадаємо, що 48-річний Де Ла Хойя повинен був зустрітися з Белфортом 11 вересня в Staples Center в Лос-Анджелесі. Але за тиждень до бою американський боксер повідомив, що у нього позитивний результат тесту на COVID-19, і він був змушений відмовитися від участі.

Його замінив 58-річний колишній чемпіон у суперважкій вазі Евандер Холіфілд, який програв Белфорту в першому раунді. Для перемоги ексчемпіону UFC вистачило 104 секунди.

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Евандер Холіфілд програв Белфорт в першому раунді
Евандер Холіфілд програв Белфорт в першому раунді / Фото: Sky Sports

Оскар Де Ла Хойя – олімпійський чемпіон-1992 року, чемпіон світу серед профі в шести вагових категоріях. На професійному рингу здобув 39 перемог і 6 разів програвав. Після відходу зі спорту став промоутером, заснувавши компанію Golden Boy Promotions.

Майк Тайсон і Оскар Де ла Хойя
Майк Тайсон і Оскар Де ла Хойя / Фото: Twitter

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