Золотого хлопчика світового боксу зґвалтували: він розповів, як це було

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя розговорився перед поверненням на ринг, повідомивши, як його позбавили цноти

Де Ла Хойя в дитинстві і нині / Фото: Instagram

Нині американцеві Оскару Де Ла Хойі 48 років. За зізнанням боксера, жертвою зґвалтування він став у 13.

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"Мене зґвалтовали в 13 років. Це зробила жінка. Вона була значно старшою за мене. Їй було більше 35 років. Це сталося на турнірі з боксу на Гавайських островах. Тобто я не просто втратив цноту в 13 років. Мене її позбавили, я був зґвалтований", – розповів Де Ла Хойя в інтерв'ю Los Angeles Times

"Ця штука досі болить. Ця штука сидить глибоко всередині. І ви не знаєте, що станеться, коли вона вирветься назовні. Ви просто сподіваєтеся забути про все", – додав боксер

Де Ла Хойя в дитинстві і нині. Фото – Instagram

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Відзначимо, що 11 вересня Де Ла Хойя вийде в ринг вперше з 2008 року. Його суперником буде колишній чемпіон UFC бразилець Вітор Белфорт.

Де Ла Хойя на прізвисько Золотий хлопчик – олімпійський чемпіон-1992, чемпіон світу серед профі. Також став промоутером, заснувавши компанію Golden Boy Promotions.

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