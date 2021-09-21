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Месть чемпиона: Оскар Де Ла Хойя сразится с обидчиком Холифилда

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 сентября, 15:52
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Поражение 58-летнего ветерана Эвандера Холифилда не осталось незамеченным. Вызов экс-чемпиону UFC сделал "золотой мальчик" профессионального бокса
Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя / Фото: BoxingScene

Соучредитель Triller Райан Кавано ведет переговоры с чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром Де Ла Хойей о возможности поединка с бывшим чемпионом UFC Витором Белфортом, сообщает boxingscene.com.

Читайте также: Золотого мальчика мирового бокса изнасиловали: он рассказал, как это было

"Бой между Оскаром Де Ла Хойей и Витором состоится в День Благодарения. Если мы сможем реализовать наши планы, это будет очень интересно.

Большинство людей расстроены тем, что сделал Белфорт с Холифилдом. Поэтому теперь они смотрят на Де Ла Хойю не просто, как на "золотого мальчика", а на человека, который должен отомстить за Эвандера.

Мы сейчас ведем переговоры, чтобы Оскар встретился с Витором в субботу 27 ноября, и назовем этот бой "Местью", – сказал Кавано.

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Де Ла Хойя в детстве и сейчас
Де Ла Хойя в детстве и сейчас / Фото: Instagram

Напомним, что 48-летний Де Ла Хойя должен был встретиться с Белфортом 11 сентября в Staples Center в Лос-Анджелесе. Но за неделю до боя американский боксер сообщил, что у него положительный результат теста на COVID-19, и он был вынужден отказаться от участия.

Его заменил 58-летний бывший чемпион в супертяжелом весе Эвандер Холифилд, который проиграл Белфорту в первом раунде. Для победы экс-чемпиону UFC хватило 104 секунды.

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Эвандер Холифилд проиграл Белфорту в первом раунде
Эвандер Холифилд проиграл Белфорту в первом раунде / Фото: Sky Sports

Оскар Де Ла Хойя – олимпийский чемпион-1992, чемпион мира среди профи в шести весовых категориях. На профессиональном ринге одержал 39 побед и 6 раз проигрывал. После ухода из спорта стал промоутером, основав компанию Golden Boy Promotions.

Майк Тайсон и Оскар Де ла Хойя
Майк Тайсон и Оскар Де ла Хойя / Фото: Twitter

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