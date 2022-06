Майк Тайсон розповів про свого найкрутішого відвідувача у в'язниці

Популярний співак Тупак Шакур відвідував Майка Тайсона у в'язниці, коли той сидів за зґвалтування. За злою іронією Шакура вбили після бою Тайсона

Тупак Шакур відвідував Майка Тайсона / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон на початку 90-х сів у в'язницю за зґвалтування. Дивіться ТОПП-10 скандалів Залізного Майка.

За ґратами легендарний боксер провів близько трьох років. На нього написала заяву учасниця конкурсу "Міс Чорна Америка" Дезіре Вашингтон.

Реклама

За словами Тайсона, відвідати його приходили найбільші зірки того часу. Але поява одного з них змінила ставлення до Тайсона інших ув'язнених.

"Знаєте, що сталося, коли мене прийшов відвідати Тупак Шакур? Всі його поважали настільки, що просто почали аплодувати. Як тільки він зайшов до кімнати, всі відразу замовкли і почали дивитися на нього, а потім почали аплодувати", – цитує Тайсона Vringe.com.

Реклама

Згідно Wikipedia, Тупак Шакур є одним із найвпливовіших хіп-хоп виконавців в історії. По всьому світу було продано близько 100 млн записів співака. Його подвійний студійний альбом All Eyez on Me, а також збірка хітів входять до списку найбільш продаваних альбомів у США. Журнал Rolling Stone помістив Шакура на 86 позицію у списку 100 найвидатніших виконавців усіх часів.

У вересны 1996 року у Лас-Вегасі Тайсон проводив бій проти Брюса Селдона. На поєдинку серед глядачів був присутній Тупак, у якого після бою в холі арени був конфлікт із членом злочинного угруповання. Через кілька годин після цього авто Шакура розстріляли невідомі – співак загинув.

Реклама

Раніше ми розповідали, що Майк Тайсон вчинив бійку в літаку. Боксерові не сподобалося, як поводив себе один із пасажирів.