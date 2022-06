Майк Тайсон рассказал о своем самом крутом посетителе в тюрьме

Популярный певец Тупак Шакур навещал Майка Тайсона в тюрьме, когда тот сидел за изнасилование. По злой иронии Шакура убили после боя Тайсона

Тупак Шакур навещал Майка Тайсона / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон в начале 90-х сел в тюрьму за изнасилование. Смотрите ТОПП-10 скандалов Железного Майка.

За решеткой легендарный боксер провел около трех лет. На него написала заявление участница конкурса "Мисс Черная Америка" Дезире Вашингтон.

По словам Тайсона, проведать его приходили величайшие звезды того времени. Но появление одного из них изменило отношение к Тайсону других заключенных.

"Знаете, что произошло, когда меня пришел навестить Тупак Шакур? Все его уважали настолько, что просто принялись аплодировать. Как только он зашел в комнату, все сразу же умолкли и принялись глазеть на него, а затем принялись аплодировать", – цитирует Тайсона Vringe.com.

Согласно Wikipedia, Тупак Шакур является одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории. По всему миру было продано около 100 млн записей певца. Его двойной студийный альбом All Eyez on Me, а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86 позицию в списке 100 величайших исполнителей всех времен.

В сентябре 1996 года в Лас-Вегасе Тайсон проводил бой против Брюса Селдона. На поединке в числе зрителей присутствовал Тупак, у которого после боя в холле арены был конфликт с членом преступной группировки. Спустя несколько часов после этого авто Шакура было расстреляно неизвестными – певец погиб.

Ранее мы рассказывали, что Майк Тайсон устроил драку в самолете. Боксеру не понравилось, как вел себе один из пассажиров.