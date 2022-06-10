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Майк Тайсон рассказал о своем самом крутом посетителе в тюрьме

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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10 июня, 12:18
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Популярный певец Тупак Шакур навещал Майка Тайсона в тюрьме, когда тот сидел за изнасилование. По злой иронии Шакура убили после боя Тайсона
Тупак Шакур навещал Майка Тайсона
Тупак Шакур навещал Майка Тайсона / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон в начале 90-х сел в тюрьму за изнасилование. Смотрите ТОПП-10 скандалов Железного Майка.

За решеткой легендарный боксер провел около трех лет. На него написала заявление участница конкурса "Мисс Черная Америка" Дезире Вашингтон.

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По словам Тайсона, проведать его приходили величайшие звезды того времени. Но появление одного из них изменило отношение к Тайсону других заключенных.

"Знаете, что произошло, когда меня пришел навестить Тупак Шакур? Все его уважали настолько, что просто принялись аплодировать. Как только он зашел в комнату, все сразу же умолкли и принялись глазеть на него, а затем принялись аплодировать", – цитирует Тайсона Vringe.com.

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Согласно Wikipedia, Тупак Шакур является одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории. По всему миру было продано около 100 млн записей певца. Его двойной студийный альбом All Eyez on Me, а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86 позицию в списке 100 величайших исполнителей всех времен.

В сентябре 1996 года в Лас-Вегасе Тайсон проводил бой против Брюса Селдона. На поединке в числе зрителей присутствовал Тупак, у которого после боя в холле арены был конфликт с членом преступной группировки. Спустя несколько часов после этого авто Шакура было расстреляно неизвестными – певец погиб.

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Ранее мы рассказывали, что Майк Тайсон устроил драку в самолете. Боксеру не понравилось, как вел себе один из пассажиров.

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