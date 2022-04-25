Злодій і шахрай: Майк Тайсон побив злочинця в літаку

До колишнього чемпіона світу з боксу чіплявся чоловік, який двічі сидів у в'язниці. Боксер побив його до крові

Тайсон побив пасажира у літаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулого тижня Майк Тайсон потрапив у скандал. У літаку побив пасажира.

Хлопець дуже настирливо поводився і чіплявся до легендарного боксера. Майк намагався словами заспокоїти попутника, але той не вгавав. Довелося колишньому чемпіонові в хід пустити кулаки.

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Тепер стала відома особистість побитого пасажира. Його звуть Мелвін Таунсенд. Раніше чоловік траплявся поліції за шахрайство, крадіжку зі зломом, зберігання заборонених речовин та торгівлю краденим майном.

Він двічі відсидів у в'язниці – один раз рік і вісім місяців, другий – рік і три.

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Раніше ми писали, що легендарний Майк Тайсон натхненний мужністю братів Кличків.