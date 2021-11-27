Лопес – Камбосос: о котрій і де дивитися бій

У Нью-Йорку відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі – проти Теофімо Лопеса вийде Джордж Камбосос, ніхто з них на профі-рингу ще не програвав

Лопес vs Камбосос / Фото: Getty Images

Вечір боксу у Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден" стартує, якщо за київським часом, у неділю, 28 листопада, о 03:00 ранку. А поєдинок абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса та обов'язкового претендента за лінією IBF Джорджа Камбососа має розпочатися, орієнтовно, о 05:00 за Києвом.

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ

Боксерське шоу в Нью-Йорку, включаючи поєдинок непереможних американця Теофімо Лопеса та австралійця Джорджа Камбососа, покаже у прямому ефірі відеосервіс DAZN.

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ПРОГНОЗ НА БІЙ

Беззаперечним фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Теофімо Лопеса. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.08, на перемогу Джорджа Камбососа – 7.90, на нічию – 31.00.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

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виграш Лопеса – 85%

виграш Камбососа – 12%

нічия – 3%

найімовірніший результат – дострокова перемога Лопеса (1.50)

ВАГА БОКСЕРІВ

Напередодні бою, на зважуванні, Теофімо Лопес виявився трохи важчим за Джорджа Камбососа – 61,2 кг проти 60,7 кг.

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ФАЙТКАРД ВЕЧОРА БОКСУ

Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) – Джордж Камбосос (19-0, 10 КО)

Азінга Фузіле (15-1, 9 КО) – Кенічі Огава (25-1-1, 18 КО)

Реймонд Форд (9-0-1, 5 КО) – Фелікс Карабальо (13-3-2, 9 КО)

Решат Маті (11-0, 7 КО) – Ніколас Пабло Демаріо (15-5-3, 9 КО)

Чжан Чжилеї (22-0-1, 17 КО) – Крейг Льюїс (14-4-1, 8 КО)

Крістіна Крус (1-0, 0 КО) – Мерігуен Веллінга (3-1-2, 2 КО)

Рамла Алі (3-0, 0 КО) – Ісела Вера (1-0, 0 КО)

ПОПЕРЕДНІ БОЇ

Зазначимо, що у своєму попередньому поєдинку, у жовтні минулого року, Теофімо Лопес одноголосним рішенням суддів сенсаційно переміг Василя Ломаченка.

Тим часом Джордж Камбосос рік тому роздільним рішенням суддів здолав у Лондоні британця Лі Селбі.

ЩО ДАЛІ

Після поєдинку з Камбососом Лопес має намір піднятися до першого напівсереднього дивізіону і провести там бій із британцем Джошем Тейлором.

Або ж Лопес проведе реванш із Ломаченком, якщо українець ризикне перебратися до більшої вагової категорії.