Лопес – Камбосос: во сколько и где смотреть бой

В Нью-Йорке состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе – против Теофимо Лопеса выйдет Джордж Камбосос, никто из них на профи-ринге еще не проигрывал

Лопес vs Камбосос / Фото: Getty Images

Вечер бокса в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден" стартует, если по киевскому времени, в воскресенье, 28 ноября, в 03:00 утра. А поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса и обязательного претендента по линии IBF Джорджа Камбососа должен начаться, ориентировочно, в 05:00 по Киеву.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ

Боксерское шоу в Нью-Йорке, включая поединок непобедимых американца Теофимо Лопеса и австралийца Джорджа Камбососа, покажет в прямом эфире видеосервис DAZN.

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ПРОГНОЗ НА БОЙ

Безоговорочным фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Теофимо Лопеса. На его победу установлен коэффициент 1.08, на победу Джорджа Камбососа – 7.90, на ничью – 31.00.

Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

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выигрыш Лопеса – 85%

выигрыш Камбососа – 12%

ничья – 3%

наиболее вероятный результат – досрочная победа Лопеса (1.50)

ВЕС БОКСЕРОВ

Накануне боя, на взвешивании, Теофимо Лопес оказался немного тяжелее Джорджа Камбососа – 61,2 кг против 60,7 кг.

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ФАЙТКАРД ВЕЧЕРА БОКСА

Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) – Джордж Камбосос (19-0, 10 КО)

Азинга Фузиле (15-1, 9 КО) – Кеничи Огава (25-1-1, 18 КО)

Рэймонд Форд (9-0-1, 5 КО) – Феликс Карабальо (13-3-2, 9 КО)

Решат Мати (11-0, 7 КО) – Николас Пабло Демарио (15-5-3, 9 КО)

Чжан Чжилеи (22-0-1, 17 КО) – Крэйг Льюис (14-4-1, 8 КО)

Кристина Крус (1-0, 0 КО) – Мэригуэнн Веллинга (3-1-2, 2 КО)

Рамла Али (3-0, 0 КО) – Исела Вера (1-0, 0 КО)

ПРЕДЫДУЩИЕ БОИ

Отметим, что в своем предыдущем поединке, в октябре прошлого года, Теофимо Лопес единогласным решением судей сенсационно победил Василия Ломаченко.

Между тем Джордж Камбосос год назад раздельным решением судей одолел в Лондоне британца Ли Селби.

ЧТО ДАЛЬШЕ

После поединка с Камбососом Лопес намерен подняться в первый полусредний дивизион и провести там бой с британцем Джошем Тейлором.

Либо же Лопес проведет реванш с Ломаченко, если украинец рискнет перебраться в более крупную весовую категорию.