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Ломаченко проти Камбососа: озвучено умову для бою

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
1 грудня, 10:31
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За словами промоутера сенсаційного австралійця, його протистояння з Василем Ломаченком навесні наступного року цілком реальне
Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Після перемоги над Теофімо Лопесом новий володар поясів WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі Джордж Камбосос готовий побитися із Василем Ломаченком.

Але для початку сам Василь 11 грудня має здолати ганця Річарда Коммі.

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Про це заявив промоутер Камбососа Лу Ді Белла.

"Ломаченко стане нашим можливим суперником, якщо він переможе Коммі, а це ще велике питання. Я був промоутером Коммі, він страшенно хороший боєць. Переможець цього поєдинку буде варіантом для нас", – наводить слова Лу Ді Белли Tribuna.com з посиланням на канал Thaboxingvoice.

"Якщо переможе Коммі, то ми розглянемо його. Бій з Ломаченком буде масштабнішим через статус Василя в індустрії".

"Але також можливий бій із Раяном Гарсією, якщо він повернеться на ринг. Джервонта Девіс – ще один із можливих суперників".

Камбосос vs Ломаченко
Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Свій наступний бій Джордж Камбосос має намір провести навесні 2022 року у рідній Австралії на стадіоні із 80 тисячами глядачів.

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Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу
Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Раніше саме Василя Ломаченка назвав найімовірнішим наступним суперником Джорджа Камбососа головний редактор журналу The Ring Даг Фішер.

"Я не думаю, що Джервонта Девіс, Раян Гарсія або Девін Хейні погодяться поїхати до Австралії. Ломаченко ж безперечно поїде до Австралії за можливістю повернути свої пояси. Для нього немає нічого нового в боях на чужій території", – сказав Фішер.

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