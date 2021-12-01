3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ломаченко против Камбососа: озвучено условие для боя

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
1 декабря, 10:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам промоутера сенсационного австралийца, его противостояние с Василием Ломаченко весной следующего года вполне реально
Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

После победы над Теофимо Лопесом новый обладатель поясов WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе Джордж Камбосос готов подраться с Василием Ломаченко.

Но для начала сам Василий 11 декабря должен одолеть ганца Ричарда Комми.

Реклама

Об этом заявил промоутер Камбососа Лу Ди Белла.

"Ломаченко станет нашим возможным соперником, если он победит Комми, а это еще большой вопрос. Я был промоутером Комми, он чертовски хороший боец. Победитель этого поединка будет вариантом для нас", – приводит слова Лу Ди Беллы Tribuna.com со ссылкой на канал Thaboxingvoice.

"Если победит Комми, то мы рассмотрим его. Бой с Ломаченко будет крупнее из-за статуса Василия в индустрии".

"Но также возможен бой с Райаном Гарсией, если он вернется на ринг. Джервонта Дэвис – еще один из возможных соперников".

Камбосос vs Ломаченко
Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Свой следующий бой Джордж Камбосос намерен провести весной 2022 года в родной Австралии на стадионе с 80 тысячами зрителей.

Реклама

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу
Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Ранее именно Василия Ломаченко назвал наиболее вероятным следующим соперником Джорджа Камбососа главный редактор журнала The Ring Даг Фишер.

"Я не думаю, что Джервонта Дэвис, Райан Гарсия или Девин Хейни согласятся поехать в Австралию. Ломаченко же определенно поедет в Австралию за возможностью вернуть свои пояса. Для него нет ничего нового в боях на чужой территории", – сказал Фишер.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Пятница, 3 декабря
17:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 4 декабря
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Опрос
ТОП-МАТЧИ

Шахтер

3 дек

17:00

Львов

1.15

7.20

23.0
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять