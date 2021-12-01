Ломаченко против Камбососа: озвучено условие для боя

По словам промоутера сенсационного австралийца, его противостояние с Василием Ломаченко весной следующего года вполне реально

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

После победы над Теофимо Лопесом новый обладатель поясов WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе Джордж Камбосос готов подраться с Василием Ломаченко.

Но для начала сам Василий 11 декабря должен одолеть ганца Ричарда Комми.

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Об этом заявил промоутер Камбососа Лу Ди Белла.

"Ломаченко станет нашим возможным соперником, если он победит Комми, а это еще большой вопрос. Я был промоутером Комми, он чертовски хороший боец. Победитель этого поединка будет вариантом для нас", – приводит слова Лу Ди Беллы Tribuna.com со ссылкой на канал Thaboxingvoice.

"Если победит Комми, то мы рассмотрим его. Бой с Ломаченко будет крупнее из-за статуса Василия в индустрии".

"Но также возможен бой с Райаном Гарсией, если он вернется на ринг. Джервонта Дэвис – еще один из возможных соперников".

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Свой следующий бой Джордж Камбосос намерен провести весной 2022 года в родной Австралии на стадионе с 80 тысячами зрителей.

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Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Ранее именно Василия Ломаченко назвал наиболее вероятным следующим соперником Джорджа Камбососа главный редактор журнала The Ring Даг Фишер.