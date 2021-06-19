Ломаченко поплавав під водоспадом за тиждень до бою з Накатані

Знаменитий український боксер завершує підготовку до поєдинку з японцем, який запланований на 26 червня в Лас-Вегасі

Василь Ломаченко vs Масайосі Накатані / Фото: Instagram

Уже в наступну суботу колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко знову вийде на ринг. Суперником 33-річного українця в США буде міцний японець Масаесі Накатані, який поступився лише раз у 20 боях – Теофімо Лопесу за очками. Поки що наш боксер проводить останні приготування до повернення. Днями ми писали, що Ломаченко освоює циркові трюки, Степаненко заздрить.

Минулої ночі Василь на своїй сторінці в Instagram показав, як розслабляється в Каліфорнії в шикарному басейні з водоспадом. Після виснажливих тренувань м'язам потрібен невеликий відпочинок.

Нагадаємо, боєць з Білгорода-Дністровського в професіоналах двічі програв у 16 поєдинках. А недавно Ломаченко сходив в баню в Америці з релігійним другом.

В останні тижні говорили про можливість реваншу Лопеса й Ломи після їхніх червневих боїв. Однак Теофімо підхопив коронавірус, і його зустріч із австралійцем Джорджем Камбососом перенесена з 19 червня на 14 серпня. Крім того, американець замислювався про те, щоб перейти в більш високу вагову категорію.

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