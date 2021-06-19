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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ломаченко поплавал под водопадом за неделю до боя с Накатани

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
19 июня, 10:40
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Знаменитый украинский боксер завершает подготовку к поединку с японцем, который запланирован на 26 июня в Лас-Вегасе
Василий Ломаченко vs Масаеси Накатани
Василий Ломаченко vs Масаеси Накатани / Фото: Instagram

Уже в следующую субботу бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко вновь выйдет на ринг. Соперником 33-летнего украинца в США будет крепкий японец Масаеси Накатани, который уступил всего раз в 20 боях – Теофимо Лопесу по очкам. Пока что наш боксер проводит последние приготовления к возвращению. На днях мы писали, что Ломаченко осваивает цирковые трюки, Степаненко завидует.

Минувшей ночью Василий на своей страничке в Instagram показал, как расслабляется в Калифорнии в шикарном бассейне с водопадом. После изнурительных тренировок мышцам нужен небольшой отдых.

Напомним, боец из Белгорода-Днестровского в профессионалах дважды проиграл в 16 поединках. А недавно Ломаченко сходил в баню в Америке с религиозным другом.

В последние недели говорили о возможности реванша Лопеса й Ломы после их июньских боев. Однако Теофимо подхватил коронавирус, и его встреча с австралийцем Джорджем Камбососом перенесена с 19 июня на 14 августа. Кроме того, американец задумывался о том, чтобы перейти в более высокую весовую категорию.

Смотрите, что говорил Боб Арум о возможном бое Васи 11 декабря:

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2
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#
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И
Г
О
1
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2
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6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
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1
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0
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Г
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1
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