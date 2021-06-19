Ломаченко поплавал под водопадом за неделю до боя с Накатани

Знаменитый украинский боксер завершает подготовку к поединку с японцем, который запланирован на 26 июня в Лас-Вегасе

Василий Ломаченко vs Масаеси Накатани / Фото: Instagram

Уже в следующую субботу бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко вновь выйдет на ринг. Соперником 33-летнего украинца в США будет крепкий японец Масаеси Накатани, который уступил всего раз в 20 боях – Теофимо Лопесу по очкам. Пока что наш боксер проводит последние приготовления к возвращению. На днях мы писали, что Ломаченко осваивает цирковые трюки, Степаненко завидует.

Минувшей ночью Василий на своей страничке в Instagram показал, как расслабляется в Калифорнии в шикарном бассейне с водопадом. После изнурительных тренировок мышцам нужен небольшой отдых.

Напомним, боец из Белгорода-Днестровского в профессионалах дважды проиграл в 16 поединках. А недавно Ломаченко сходил в баню в Америке с религиозным другом.

В последние недели говорили о возможности реванша Лопеса й Ломы после их июньских боев. Однако Теофимо подхватил коронавирус, и его встреча с австралийцем Джорджем Камбососом перенесена с 19 июня на 14 августа. Кроме того, американец задумывался о том, чтобы перейти в более высокую весовую категорию.

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