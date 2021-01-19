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Ломаченко поліз в море при 13 градусах морозу, задоволено усміхаючись

19 січня, 21:44

Олена Павлова Олена Павлова

Український боксер виліз з води, немов на вулиці літо

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) в цьому році також не пропустив купання на Водохреще. Український боксер викупався в Чорному морі в Затоці, яка розміщується по сусідству з його рідним Білгородом-Дністровським. Раніше Редкач, який мало не побився з Ломаченком у церкві, привітав Лому з "його днем".

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Василь Ломаченко

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Дивлячись на задоволене обличчя боксера на фото і яскраве сонце на пляжі, навіть не скажеш, що на вулиці 13 градусів морозу, а температура води у Чорному морі 19 січня становила 5 градусів.

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Раніше ми також писали, що Арум злив Ломаченка. Тарас Шелестюк вважає, що Василя не хочуть допускати до реваншу з Лопесом у легкій вазі.

"Всі ми для американців – чужі. Якщо Боб навіть легендарного Пак'яо злив, то що говорити про Васю?! Вася просто вирішив, що він – зірка, і може вигравати бої, як Мейвезер. Але це не так, і ніколи так не буде... Аруму Вася потрібен у 59 кг, а на Лопеса вже великі плани за великі гроші, і, на жаль, Васі там немає".

Також ми писали, що Лопес знайшов спосіб, як уникнути реваншу з Ломаченком.

Дивіться, як тренується перед боями Василь Ломаченко

Як тренується Василь Ломаченко

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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Чорне море Хрещення купання боксер Василь Ломаченко
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