"Арум злив Ломаченка": український боксер висловився про американців

Тарас Шелестюк вважає, що Василя не хочуть допускати до реваншу з Лопесом у легкій вазі

Український боксер-професіонал Тарас Шелестюк, який живе в Лос-Анджелесі, вирішив висловитися на тему взаємин Василя Ломаченка і його промоутера Боба Арума. 35-річний уродженець Макіївки думає, що Лома не потрібен Аруму в легкій вазі (до 61,2 кг), де в жовтні він поступився американцеві Теофімо Лопесу. Раніше Шелестюк радив Ломаченко опуститися категорією нижче.

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При цьому Тарас не сумнівається в силі співвітчизника, а й покритикував його в соцмережах, порівнявши з Мейвезером:

"Всі ми для американців – чужі. Якщо Боб навіть легендарного Пак'яо злив, то що говорити про Васю?! Вася просто порахував, що він – зірка, і може вигравати бої як Флойд. Але це не так, і ніколи так не буде... У мене теж вийшло 7-5 на користь Лопеса. Весь бій було відчуття, що Лопес веде бій, а Вася – претендент, який остерігається і боїться ризикувати. Думаю, всі слова сім'ї Лопес зробили свою справу і залізли в голову до Васі. Але я впевнений, що Вася легко стане чемпіоном і в 59 кг, і в 61, якщо буде битися з Гейні. Але Арум Вася потрібен в 59 кг, а на Лопеса вже великі плани за великі гроші і, на жаль, Васі там немає".

Сам Тарас за сім років виграв у напівсередній вазі (welter – до 66,7 кг) всі 18 боїв, але до чемпіонського поки не дійшов. Нещодавно Шелестюк звинуватив одного з найкращих боксерів світу в боягузтві.

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Відео: Instagram

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