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"Арум слил Ломаченко": украинский боксер высказался об американцах

18 января, 20:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тарас Шелестюк считает, что Василия не хотят допускать к реваншу с Лопесом в легком весе

Украинский боксер-профессионал Тарас Шелестюк, который живет в Лос-Анджелесе, решил высказаться на тему взаимоотношений Василия Ломаченко и его промоутера Боба Арума. 35-летний уроженец Макеевки думает, что Лома не нужен Аруму в легком весе (до 61,2 кг), где в октябре он уступил американцу Теофимо Лопесу. Ранее Шелестюк советовал Ломаченко опуститься категорией ниже.

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При этом Тарас не сомневается в силе соотечественника, но и покритиковал его в соцсетях, сравнив с Мейвезером:

"Все мы для американцев – чужие. Если Боб даже легендарного Пакьяо слил, то что говорить о Васе?! Вася просто посчитал, что он – звезда, и может выигрывать бои как Флойд. Но это не так, и никогда так не будет...

У меня тоже получилось 7-5 в пользу Лопеса. Весь бой было чувство, что Лопес ведет бой, а Вася – претендент, который остерегается и боится рисковать. Думаю, все слова семьи Лопесов сделали свое дело и залезли в голову к Васе. Но я уверен, что Вася легко станет чемпионом и в 59 кг, и в 61, если будет драться с Хейни. Но Аруму Вася нужен в 59 кг, а на Лопеса уже большие планы за большие деньги и, к сожалению, Васи там нет".

Сам Тарас за семь лет выиграл в полусреднем весе (welter – до 66,7 кг) все 18 боев, но до чемпионского пока не дошел.

Недавно Шелестюк обвинил одного из лучших боксеров мира в трусости.

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бокс Василий Ломаченко Тарас Шелестюк Боб Арум
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