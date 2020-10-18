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"Силен, кто падал и вставал": отзывы о чемпионском бое Ломаченко и Лопеса

18 октября, 11:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Поражение украинца считают закономерным, но соотечественники его поддерживают

Сегодня утром Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в объединительном бою в легком весе. Поражение украинца выглядит закономерным, хотя Ломаченко не согласен с решением судей. Вася слишком долго раскачивался, а затем наверстывать упущенное уже было поздно.

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Своим мнением о дуэли в Лас-Вегасе поделились многие известные спортсмены и эксперты. Бывший партнер Васи по сборной Украины, чемпион мира среди любителей, а ныне профи Тарас Шелестюк признал победу Лопеса и считает, что Ломе нужно вернуться в весовую категорию до 59 кг.

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис так и не понял, почему Лома слишком долго раскачивался и включился на полную мощность слишком поздно. Британец считает победу Лопеса убедительной.

21-летний американский боксер Дэвин Хейни, который владеет поясом WBC, сразу же предложил Лопесу провести бой в 2021 году.

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Промоутер Эдди Хирн сообщил, что он только проснулся и был очень удивлен новостями из Лас-Вегаса.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Шемякина, которая брала "золото" в Лондоне-2012, как и Лом, поддержала боксера теплыми словами.

Сегодня Редкач заработал на поражении Ломаченко Лопесу и поддержал Васю.

Смотрите сюжет о том, как Василию вручали награду лучшего боксера 2019 года:

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