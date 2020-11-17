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Тарас Шелестюк обвинил одного из лучших боксеров мира в трусости

17 ноября, 17:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксер из Украины готов драться с американцем, однако соперник не изъявил желания

Украинский боксер Тарас Шелестюк на своей странице в Facebook намекнул, что команда одного из лучших боксеров современности американца Теренса Кроуфорда побоялась поединка с ним. На прошедших выходных Кроуфорд нокаутом победил Келла Брука и защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).

"Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Также хочу боксировать с лучшими и на профи-ринге. Верю, что наш бой с Кроуфордом стал бы претендентом на бой года. Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не изъявляли желания драться со мной", – написал Шелестюк.

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Серебряный призер Олимпиады-2012 провел на профессиональном ринге 18 боев и все выиграл. 10 поединков Шелестюк завершил досрочно. На счету Кроуфорда 37 побед в профи, 28 из которых – нокаутом.

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бокс Тарас Шелестюк Теренс Кроуфорд

Источник: Сегодня|Спорт

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