Там точно не дістане: Лопес знайшов спосіб, як уникнути реваншу з Ломаченком

Американець вважає, що в легкій вазі досяг всього, що можна було

Американець Теофімо Лопес знайшов спосіб, як позбутися від перспектив знову зустрітися з українцем Василем Ломаченком. Нагадаємо, Лопес переміг Ломаченкав жовтні і завоював звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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Зараз же американець задумався про зміну вагової категорії. Лопес зізнався, що має намір піднятися в вазі, там його Ломаченко точно не дістане.

"Я король цього дивізіону, так що пора рухатися вище. Я в 135 фунтах (61 кг) досяг всього, чого хотів. Залишилося 1-2 боя тут – і я піду вище, моє тіло готове до цього. Одним з останніх суперників в 135 буде Камбосос, Джервонта або Райан Гарсія", – сказав Лопес, якого цитує boxingnews.com.ua.

У недавньому інтерв'ю Ломаченко зізнавався, що йому немає сенсу підніматися в інший дивізіон, так як вже в легкій вазі йому доводилося протистояти суперникам, що набагато перевищують його в габаритах.

"Я не маленький в 61 кг. Просто це не мої природні розміри. Мені комфортніше в 59. Всі, хто стежать за моєю кар'єрою, знають, чому я піднявся. Тому ми піднялися в 61 і боксуємо з хлопцями, які виходять в день бою з 69-70 кг", – розповідав в одному з інтерв'ю українець.

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