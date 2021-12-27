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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ломаченко залишить бокс назавжди: промоутер назвав умову

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 грудня, 14:42
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Український боксер Василь Ломаченко збирається завоювати статус абсолютного чемпіона у легкій вазі, а потім, можливо, замислиться про завершення кар'єри.
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф займається організацією поєдинку Ломаченка з австралійцем Джорджем Камбососом.

Український боксер неймовірно обдарований і має всі можливості зійти на трон, так вважає Тодд Дюбеф.

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"Ломаченко – особливий, він неймовірно обдарований. Коли він упустив Коммі, він не хотів іти і добивати його. Він дивився на рефері, щоб той врятував ганця. Це була риса справжнього спортсмена та його високого класу. Він уже не завдав жорстких ударів по голові Коммі.

Ломаченко переміг Коммі, але не добив
Ломаченко переміг Коммі, але не добив / Фото: Getty Images

Він чудово бачить усе, що відбувається у рингу. Подивіться на роботу ніг – все філігранно. Погляньте на його руки – вони синхронізовані. Його рухливість також на неймовірному рівні.

Ще якийсь час він буде в боксі. Але потім він піде – справді піде назавжди", – сказав Дюбеф в інтерв'ю Sky Sports.

Ломаченко переміг Коммі
Ломаченко переміг Коммі / Фото: Getty Images

Раніше катмен Расс Анбер, відповідальний за усунення пошкоджень на обличчі у Василя Ломаченка під час боїв, обрушився з критикою на керівництво боксерських організацій. Анбер обурений тим, що Хай-тек все ще не отримав шанс повернути собі титули у легкій вазі.

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Сподіватимемося, що компанії Top Rank вдасться домовитися про поєдинок українця з Джорджем Камбососом у першій половині 2022 року.

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Але конкурентів у Василя Ломаченко хоч відбавляй. Наразі найбільше шансів стати наступним суперником австралійця у Девіна Хейні. Американець збирається забрати у Камбососа пояси WBA, WBC Franchise, IBF, IBO у легкій вазі та піднятися у першу напівсередню вагу.

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Джордж Камбосос vs Девін Хейні
Джордж Камбосос vs Девін Хейні / Фото: Колаж: Сьогодні

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