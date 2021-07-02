Ломаченко похвалився уловом в Маріуполі – його відразу ж запросили в Росію

Василь Ломаченко після перемоги над Накатані відправився набиратися сил на риболовлю. Додому він повернеться точно не з порожніми руками

Ломаченко спіймав велику щуку / Фото: Instagram

Український боксер Василь Ломаченко набирається сил після перемоги над японцем Масаєсі Накатані. Боксер відправився на рибалку, судячи з геолокації в Instagram, в Маріуполі, де зловив добротну щуку.

Підписники боксера стали жартувати в коментарях, мовляв, це Усик в аквалангу чіпляє рибу на гачок під водою. Ще один фоловер запросив українця до Якутії і пообіцяв ще кращий улов.

Інші хвалили улов Василя і заявляли, що наступним має стати Теофімо Лопес. До речі, раніше був оголошений ймовірний гонорар Ломаченка за бій з Лопесом.

Також Ломаченко назвав слабкі місця Усика в бою з Джошуа. Друг Олександра Усика вважає, що йому буде дуже складно перемогти Джошуа. Ломаченко зазначає габарити британця і його великий досвід. Передбачається, що цей бій відбудеться в кінці вересня в Лондоні.