Ломаченко похвастался уловом в Мариуполе – его сразу же пригласили в Россию

Василий Ломаченко после победы над Накатани отправился набираться сил на рыбалку. Домой он вернется точно не с пустыми руками

Ломаченко поймал большую щуку / Фото: Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко набирается сил после победы над японцем Масаеси Накатани. Боксер отправился на рыбалку, судя по геолокации в Instagram, в Мариуполе, где поймал добротную щуку.

Подписчики боксера принялись шутить в комментариях, мол, это Усик в акваланге цепляет рыбу на крючок под водой. Еще один фолловер пригласил украинца в Якутию и пообещал еще лучший улов.

Другие хвалили улов Василия и заявляли, что следующим должен стать Теофимо Лопес. Кстати, ранее был объявлен предполагаемый гонорар Ломаченко за бой с Лопесом.

Также Ломаченко назвал слабые места Усика в бою с Джошуа. Друг Александра Усика считает, что ему будет очень сложно победить Джошуа. Ломаченко отмечает габариты британца и его большой опыт. Предполагается, что этот бой состоится в конце сентября в Лондоне.