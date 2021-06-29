Розміри проти швидкості: Ломаченко назвав слабкі місця Усика в бою з Джошуа

Зірка світового боксу Василь Ломаченко минулої неділі переміг Масайосі Накатані. Тепер можна відпочити і побути експертом.
Ломаченко розповів, що чекає від поєдинку Олександра Усика і Ентоні Джошуа.
"Звичайно, я вірю в шанси Усика. Але перемогти буде вкрай непросто. Джошуа знає, що йому потрібно робити на ринзі, він знає, як боксувати, і має дуже великий досвід виступів в любителях. Це буде дуже цікавий бій. Так, Ентоні значно перевершує Усика в розмірах, але Олександр набагато швидше", – сказав Ломаченко в ефірі каналу Sky Sports Boxing в Instagram.
Раніше ми писали, що британський промоутер Едді Хирн вже офіційно назвав дату бою Усика і Джошуа. Як і очікувалося, зустріч пройде в кінці вересня – 25-го числа. Для того, щоб завершити переговори і оголосити про підписаний контракт, залишилося узгодити кілька деталей.