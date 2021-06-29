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Розміри проти швидкості: Ломаченко назвав слабкі місця Усика в бою з Джошуа

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 червня, 22:42
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Друг Олександра Усика вважає, що тому буде дуже складно перемогти Джошуа. Ломаченко відзначає габарити британця і його великий досвід
Олександр Усик vs Ентоні Джошуа
Олександр Усик vs Ентоні Джошуа / Фото: Twitter

Зірка світового боксу Василь Ломаченко минулої неділі переміг Масайосі Накатані. Тепер можна відпочити і побути експертом.

Ломаченко розповів, що чекає від поєдинку Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

"Звичайно, я вірю в шанси Усика. Але перемогти буде вкрай непросто. Джошуа знає, що йому потрібно робити на ринзі, він знає, як боксувати, і має дуже великий досвід виступів в любителях. Це буде дуже цікавий бій. Так, Ентоні значно перевершує Усика в розмірах, але Олександр набагато швидше", – сказав Ломаченко в ефірі каналу Sky Sports Boxing в Instagram.

Раніше ми писали, що британський промоутер Едді Хирн вже офіційно назвав дату бою Усика і Джошуа. Як і очікувалося, зустріч пройде в кінці вересня – 25-го числа. Для того, щоб завершити переговори і оголосити про підписаний контракт, залишилося узгодити кілька деталей.

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