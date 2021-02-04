Ломаченка остаточно відшили з реваншем: Лопес назвав наступного суперника

Абсолютний чемпіон світу в легкій ваговій категорії (до 61,2 кг) Теофімо Лопес в наступному бою точно не зустрінеться з Василем Ломаченком. Як не хотів би українець провести реванш, про нього поки що залишається лише мріяти. Сам же 23-річний американець виразно заявив, що скоро битиметься з австралійцем Джорджем Камбососом. Нещодавно Лопесу призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу, тож хлопець родом з Гондурасу виконуватиме зобов'язання перед IBF.

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Про це він розповів у коментарі The Mayweather Channel:

"Знаєте, чому я не піднявся категорією вище? Я хочу віддати належне обов'язковому претенденту. Тож мій наступний бій – проти Джорджа Камбососа-молодшого. Він пройшов довгий шлях відбору, щоб побитися зі мною, як свого часу я. Тому ми дамо йому можливість забрати всі пояси у мене. Але це не тому, що я так хочу. Я зобов'язаний це зробити. Далі буде Девін Гейні, Раян Гарсія та інші. Але єдиний, який може побити мене, – це я сам".

Раніше хлопець із Брукліна сподівався битися в Австралії на стадіоні з 65 тисячами глядачів на трибунах.

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