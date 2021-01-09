Реванш відкладається: кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу

Міжнародна федерація боксу призначила абсолютному чемпіонові світу в легкій вазі Теофімо Лопесу нового суперника. В найближчому поєдинку кривдник Василя Ломаченка повинен зустрітися з претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом.
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Команди боксерів повинні досягти домовитися про поєдинок до 6 лютого. Якщо угоди досягти не вдасться, будуть призначені промоутерські торги. Лопеса навіть можуть позбавити титулу, якщо він відмовиться боксувати проти Камбососа, повідомляє boxingscene.
Раніше ми писали, що Лопес відмовляється давати реванш Ломаченку. В останньому інтерв'ю Лопес назвав причини такого рішення.
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