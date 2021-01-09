Реванш відкладається: кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу

Якщо сторони не домовляться до 6 лютого, будуть призначені промоутерські торги

Міжнародна федерація боксу призначила абсолютному чемпіонові світу в легкій вазі Теофімо Лопесу нового суперника. В найближчому поєдинку кривдник Василя Ломаченка повинен зустрітися з претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом.

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Команди боксерів повинні досягти домовитися про поєдинок до 6 лютого. Якщо угоди досягти не вдасться, будуть призначені промоутерські торги. Лопеса навіть можуть позбавити титулу, якщо він відмовиться боксувати проти Камбососа, повідомляє boxingscene.

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Раніше ми писали, що Лопес відмовляється давати реванш Ломаченку. В останньому інтерв'ю Лопес назвав причини такого рішення.

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