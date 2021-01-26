Кривдника Ломи зламають. Колишній український чемпіон готовий до зустрічі з Лопесом

Колишній український чемпіон світу у напівсередній вазі Віктор Постол (31-3, 12 КО) готовий провести поєдинок з абсолютним чемпіоном у легкому дивізіоні Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО). Українець впевнений, що у категорії до 63 кг американському боксеру буде вкрай складно. Раніше ми писали, що Постол хоче стати чемпіоном у новій ваговій категорії.

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"Я не проти, щоб Лопес, коли перейде у 63 кг, сказав:" Давайте я з Постол відбоксую". Я готовий з ним зустрітися. Думаю, мені було б зручно з ним боксувати. Він навіть зачепився з Раміресом або Тейлором", – цитує Постола "Боксерська ПРАВДА".

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Віктор вважає, що Лопесу буде важко, якщо Лопес перейде в 63 кг і зустрінеться з Раміресом: "Мені здається, що Рамірес його зламає. Я вважаю, що йому потрібна акліматизація".

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Нагадаємо, що в останньому бою Постол поступився рішенням суддів чемпіону WBC і WBO Хосе Раміресу(26-0, 17 КО). Однак в рингу українець фактично нічим не поступався суперникові, якого вважали фаворитом. Після 12 раундів один суддя показав нічию 114:114, а два інших – перемогу Хосе з невеликою перевагою – 115:113, 116:112.

Лопес же в жовтні 2020 року переміг українця Василя Ломаченка.

Раніше сам Рамірес заявив: "Я надто сильний і для Ломаченко, і для Лопеса".

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