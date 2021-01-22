Русский
$ 28,26
34,37
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Ломаченко атакував Лопеса в соцмережах з надією добитися реваншу

22 січня, 20:52

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українець закликає американця не боятися і прийняти виклик

Український боксер Василь Ломаченко запустив флешмоб в соцмережах в надії домогтися реваншу з американцем Теофімо Лопесом. Екс-чемпіон світу створив хештег #lomalopez2 і закликає уболівальників поширювати його, якщо вони хочуть побачити ще один поєдинок між цими боксерами.

Реклама

Читайте також: Ломаченко поліз в море при 13 градусах морозу, задоволено посміхаючись

"Takeover" або "Fakeover" – велике питання! Ми хочемо відповіді. Якщо ти хочеш побачити реванш – роби репост з хештегом #lomalopez2 @teofimolopez – Не бійся", – свідчить повідомлення Ломаченко в соцмережах.

Нагадаємо, в жовтні Лопес за очками переміг Ломаченка і став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Українець начисто програв першу половину бою, потім включився, але було занадто пізно.

Раніше ми також писали, що на Ломаченка не ставлять навіть в команді Усика. Васю не бачать в майбутніх рубках топ-боксерів.

Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс Василь Ломаченко Теофимо Лопес

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Усику, це тобі не Чісора! З'явилися небезпечні котирування на бій українця з Джойсом
Усику, це тобі не Чісора! З'явилися небезпечні котирування на бій українця з ДжойсомБокс
Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжі
Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжіБокс
Флойд Мейвезер завів роман зі стриптизеркою. Вона копія Мерлін Монро
Флойд Мейвезер завів роман зі стриптизеркою. Вона копія Мерлін МонроБокс
Лівий в щелепу – і під канати: нокаут року в чоловічому боксі (відео)
Лівий в щелепу – і під канати: нокаут року в чоловічому боксі (відео)Бокс
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фото
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фотоБокс
Вгамуйте Ломаченка! Боксер переконує себе, що переміг Лопеса
Вгамуйте Ломаченка! Боксер переконує себе, що переміг ЛопесаБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти