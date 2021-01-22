Ломаченко атакував Лопеса в соцмережах з надією добитися реваншу

Український боксер Василь Ломаченко запустив флешмоб в соцмережах в надії домогтися реваншу з американцем Теофімо Лопесом. Екс-чемпіон світу створив хештег #lomalopez2 і закликає уболівальників поширювати його, якщо вони хочуть побачити ще один поєдинок між цими боксерами.

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"Takeover" або "Fakeover" – велике питання! Ми хочемо відповіді. Якщо ти хочеш побачити реванш – роби репост з хештегом #lomalopez2 @teofimolopez – Не бійся", – свідчить повідомлення Ломаченко в соцмережах.

Нагадаємо, в жовтні Лопес за очками переміг Ломаченка і став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Українець начисто програв першу половину бою, потім включився, але було занадто пізно.

Раніше ми також писали, що на Ломаченка не ставлять навіть в команді Усика. Васю не бачать в майбутніх рубках топ-боксерів.

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