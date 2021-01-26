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Обидчика Ломы сломают. Бывший украинский чемпион готов к встрече с Лопесом

26 января, 17:25

Елена Павлова Елена Павлова

Виктор Постол оценил шансы американца в своей категории

Бывший украинский чемпион мира в полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) готов провести поединок с абсолютным чемпионом в легком дивизионе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО). Украинец уверен, что в категории 63 кг американскому боксеру будет крайне сложно. Ранее мы писали, что Постол хочет стать чемпионом в новой весовой категории.

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Постол vs Рамирес

Постол vs Рамирес

"Я не против, чтобы Лопес, когда перейдет в 63 кг, сказал: "Давайте я с Постолом отбоксирую". Я готов с ним встретиться. Думаю, мне было бы удобно с ним боксировать. Он даже зацепился с Рамиресом или Тейлором", – цитирует Постола "Боксерская ПРАВДА".

Читайте также: Ломаченко атаковал Лопеса в соцсетях с надеждой добиться реванша

Виктор считает, что Лопесу будет тяжело, если Лопес перейдет в 63 кг и встретится с Рамиресом: "Мне кажется, что Рамирес его сломает. Я считаю, что ему нужна акклиматизация".

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Напомним, что в последнем бою Постол уступил решением судей чемпиону WBC и WBO Хосе Рамиресу (26-0, 17 КО). Однако в ринге украинец фактически ничем не уступал сопернику, которого считали явным фаворитом. После 12 раундов один судья показал ничью 114:114, а два других – победу Хосе с небольшим преимуществом – 115:113, 116:112.

Лопес же в октябре 2020 года победил украинца Василия Ломаченко.

Ранее сам Рамирес заявил: "Я чересчур сильный и для Ломаченко, и для Лопеса".

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