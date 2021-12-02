Ломаченко опинився за колючим парканом у США

Василь Ломаченко показав, як готується до бою з Річардом Коммі, який відбудеться вже 11 грудня у Нью-Йорку.
Український боксер у Лос-Анджелесі тренується на майданчику, відгородженому колючим парканом. Ніхто Васі не заважає.
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Зауважимо, що зовнішній вигляд Ломаченка від часу старту тренувального збору змінився. Починав його Василь, постригшись налисо, але відтоді волосся вже відросло.
Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій з Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.
У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу Васі. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15,на перемогу Коммі на прізвисько Термінатор – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:
- виграш Ломаченка – 80%
- виграш Коммі – 17%
- нічия – 3%
Проте поєдинок Теофімо Лопеса та Джорджа Камбососа, що відбувся днями на тій же арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, засвідчив, що букмекерські розрахунки можуть бути оманливими.
Камбососу давали ще менше шансів на перемогу, ніж зараз Коммі – лише 12 відсотків – а він сенсаційно позбавив Лопеса чемпіонських поясів.