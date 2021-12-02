Ломаченко опинився за колючим парканом у США

Український боксер відгородився від зовнішнього світу перед поєдинком із Термінатором, до якого залишилося трохи більше тижня

Василь Ломаченко перед боєм із Річардом Коммі / Фото: Колаж: Сьогодні

Василь Ломаченко показав, як готується до бою з Річардом Коммі, який відбудеться вже 11 грудня у Нью-Йорку.

Український боксер у Лос-Анджелесі тренується на майданчику, відгородженому колючим парканом. Ніхто Васі не заважає.

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Зауважимо, що зовнішній вигляд Ломаченка від часу старту тренувального збору змінився. Починав його Василь, постригшись налисо, але відтоді волосся вже відросло.

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Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій з Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу Васі. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15,на перемогу Коммі на прізвисько Термінатор – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

виграш Ломаченка – 80%

виграш Коммі – 17%

нічия – 3%

Проте поєдинок Теофімо Лопеса та Джорджа Камбососа, що відбувся днями на тій же арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, засвідчив, що букмекерські розрахунки можуть бути оманливими.

Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

Камбососу давали ще менше шансів на перемогу, ніж зараз Коммі – лише 12 відсотків – а він сенсаційно позбавив Лопеса чемпіонських поясів.