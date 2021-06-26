26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Ломаченко – Накатані: онлайн першого бою Васі після поразки Лопесу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
26 червня, 16:44
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Трансляція першого поєдинку Василя Ломаченка після поразки Теофімо Лопесу. Українець повертається на ринг і битиметься з японцем Масаесі Накатані

В ніч з суботи на неділю в Лас-Вегасі пройде поєдинок українця Василя Ломаченка і японця Масаесі Накатані. Вперше з 2013 року Ломаченко проведе НЕ титульний бій. Ми проведемо онлайн трансляцію вечора бою з коментарями по кожному раунду і нашим підрахунком оцінок.

ОНЛАЙН Ломаченко – Накатані

Василь Ломаченко:

Василь Ломаченко повертається на ринг уперше з жовтня 2020 року, коли він програв Теофімо Лопесу і втратив чемпіонські титули. Та поразка підкосило статус українця в світовому боксі. Промоутери навіть перестали враховувати Ломаченко обговорюючи майбутні великі бої в його ваговій категорії.

До того ж сам Лопес навідріз відмовився проводити реванш з Ломаченко. Перемога над Накатани дозволить Василю повернути свої позиції в легкій вазі і домогтися-таки повторного бою з Теофімо.

Теофімо Лопес – Василь Ломаченко
Теофімо Лопес – Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Єдине, незрозуміло, в якій формі знаходиться Ломаченко. Після бою з Лопесом українець переніс операцію на плечі і довго відновлювався. Колишній тренер Володимира Кличка навіть припустив, що проблеми з плечем можуть знову вилізти назовні .

Масаесі Накатані:

Японський боксер дебютував на професійному рингу ще в 2012 році, коли Вася тільки готувався до тріумфального виступу на Олімпіаді в Лондоні. До 2019 року Масаесі боксував тільки на батьківщині і здобув 18 перемог поспіль, а потім йому надійшла пропозиція провести бій проти Теофімо Лопеса в США.

Японський боксер Масайосі Накатані
Японський боксер Масайосі Накатані / Фото: Instagram

Накатани дав бій американцю, але все ж поступився суддівським рішенням. Проте, Масаесі швидко отримав шанс реабілітуватися і скористався ним, нокаутувавши Фелікса Вердехо. Того самого, якого зараз судять за вбивство своєї вагітної коханки .

Ломаченко VS Накатані:

Японець істотно перевершує українця в габаритах. Він на 12 см вище (182 проти 170 см) і має більший розмах рук – 180 проти 166 см. Проте, на зважуванні напередодні бою Ломаченко виявився важчим за свого суперника! Терези під Васею показали 61,053 кг, вага Массесі склав 60,962 кг. Різниця мінімальна, але до бою боксери ще трохи наберуть у вазі.

Букмекери про бій Ломаченко – Накатані:

Букмекери практично не сумніваються в перемозі Ломаченко: коефіцієнт на перемогу українця – 1.07, на нічию – 34.00, на перемогу Накатані – 11.00. Дострокова перемога Ломаченко оцінюється коефіцієнтом 1.77, за очками – 2.05. На думку аналітиків, найбільше шансів, що бій завершиться в період з 7 по 9 раунд – 4.50.

Де дивитися бій Ломаченко – Накатані:

Бій Ломаченка – Накатані почнеться не раніше 5 ранку за Києвом. Прямої трансляції поєдинку на українському ТБ не буде. Проте, поєдинок в прямому ефірі можна буде дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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