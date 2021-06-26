Ломаченко против Накатани: где и во сколько смотреть бой

Для тех, кто уже устал от футбольного Евро-2020, предлагаем немного переключить внимание на бокс. Этой ночью в Лас-Вегасе суперпоединок! Хай-Тек возвращается после сокрушительного поражения от Теофимо Лопеса. Новый путь к чемпионским поясам Василий Ломаченко начнет с поединка против японца Масаеси Накатани.
Во сколько бой Ломаченко – Накатани?
Поединок состоится в субботу в Лас-Вегасе. Но из-за разницы во времени это уже будет воскресное утро по Киеву. Ожидается, что основное шоу начнется не раньше 5:00. А выход в ринг главных героев ожидается в 6:30.
Где смотреть бой Ломаченко – Накатани?
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Кто такой Накатани?
32-летний японский боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году. До 2019 года Масаеси боксировал только на родине и одержал 18 побед подряд, а затем ему поступило предложение провести бой против Теофимо Лопеса в США.
Накатани уступил Лопесу судейским решением. А в следующем поединке японец нокаутировал Феликса Вердехо. Того самого, которого сейчас судят за убийство своей беременной любовницы.