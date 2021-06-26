26 червня 45+2’
Уельс 0
Данія 1
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Англія --
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Ломаченко проти Накатані: де і о котрій дивитися бій

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 червня, 19:03
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Боксерський поєдинок між українцем і японцем пройде в Лас-Вегасі в суботу, але в Україні вже буде ранок неділі, 27 червня
Василь Ломаченко vs Масайосі Накатані
Василь Ломаченко vs Масайосі Накатані / Фото: Instagram

Для тих, хто вже втомився від футбольного Євро-2020, пропонуємо трохи переключити увагу на бокс. Цієї ночі в Лас-Вегасі супердвобій! Хай-Тек повертається після нищівної поразки від Теофімо Лопеса. Новий шлях до чемпіонських поясів Василь Ломаченко почне з поєдинку проти японця Масайосі Накатані.

О котрій бій Ломаченко – Накатані?

Поєдинок відбудеться в суботу в Лас-Вегасі. Але через різницю в часі це вже буде недільний ранок по Києву. Очікується, що основне шоу розпочнеться не раніше 5:00. А вихід в ринг головних героїв очікується о 6:30.

Де дивитися бій Ломаченко – Накатані?

На нашому сайті йде мультимедійна онлайн-трансляція бою Ломаченко – Накатані. Також поєдинок можна подивитися на сервісі Мегого в платній підписці.

Хто такий Накатані?

32-річний японський боксер дебютував на професійному рингу 2012 року. До 2019 року Масайосі боксував тільки на батьківщині і здобув 18 перемог поспіль, а потім йому надійшла пропозиція провести бій проти Теофімо Лопеса в США.

Накатані поступився Лопесу суддівським рішенням. А в наступному поєдинку японець нокаутував Фелікса Вердехо. Того самого, якого зараз судять за вбивство своєї вагітної коханки.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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