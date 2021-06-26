Ломаченко проти Накатані: де і о котрій дивитися бій

Боксерський поєдинок між українцем і японцем пройде в Лас-Вегасі в суботу, але в Україні вже буде ранок неділі, 27 червня

Василь Ломаченко vs Масайосі Накатані / Фото: Instagram

Для тих, хто вже втомився від футбольного Євро-2020, пропонуємо трохи переключити увагу на бокс. Цієї ночі в Лас-Вегасі супердвобій! Хай-Тек повертається після нищівної поразки від Теофімо Лопеса. Новий шлях до чемпіонських поясів Василь Ломаченко почне з поєдинку проти японця Масайосі Накатані.

О котрій бій Ломаченко – Накатані?

Поєдинок відбудеться в суботу в Лас-Вегасі. Але через різницю в часі це вже буде недільний ранок по Києву. Очікується, що основне шоу розпочнеться не раніше 5:00. А вихід в ринг головних героїв очікується о 6:30.

Де дивитися бій Ломаченко – Накатані?

На нашому сайті йде мультимедійна онлайн-трансляція бою Ломаченко – Накатані. Також поєдинок можна подивитися на сервісі Мегого в платній підписці.

Хто такий Накатані?

32-річний японський боксер дебютував на професійному рингу 2012 року. До 2019 року Масайосі боксував тільки на батьківщині і здобув 18 перемог поспіль, а потім йому надійшла пропозиція провести бій проти Теофімо Лопеса в США.

Накатані поступився Лопесу суддівським рішенням. А в наступному поєдинку японець нокаутував Фелікса Вердехо. Того самого, якого зараз судять за вбивство своєї вагітної коханки.