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Признан виновным: сопернику Ломаченко грозит смертная казнь за убийство беременной любовницы

7 мая, 19:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Известный боксер убил свою любовницу после отказа сделать аборт. Он может быть приговорен к смертной казни, но родители его жертвы хотят, чтобы он жил и каждый день ее вспоминал

Феликс Вердехо. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Феликс Вердехо. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Пуэрториканский боксер Феликс Вердехо признан виновным в убийстве беременной любовницы Кейшлы Родригес. Спортсмену грозит смертная казнь, сообщает ESPN.

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Девушка пропала без вести в прошлый четверг, а в воскресенье ее тело нашли и опознали с помощью стоматологических записей. Вердехо ударил девушку по голове, после чего сделал укол с неопознанным веществом. Затем боксер связал ей руки и ноги проволокой и привязал тяжелый блок к ногам, а затем сбросил ее с моста. Сообщается, что Вердехо стоял на мосту и стрелял в ее тело, пока жертва шла на дно.

Оказалось, что 27-летняя Кейшла Родригес была любовницей боксера несколько лет, хотя у спортсмена есть супруга и дочь. В конце апреля она сообщила Феликсу, что беременна. Партнер предложил девушке сделать аборт, однако она, по всей вероятности, отказалась.

Феликс Вердехо
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Феликс Вердехо / Фото: Getty Images

Родители девушки хотят справедливого решения суда, но в то же время ее отец Хосе Антонио Родригес не поддерживает смертную казнь.

"Это ничего не решит для меня. Что сделано, то сделано", – сказал он в интервью WAPA TV. – "Пусть он каждый день вспоминает, кем была моя дочь".

Феликс Вердехо выступал на Олимпиаде-2012, где уступил Василию Ломаченко. Свой последний бой на профи ринге он провел в декабре 2020 года, уступив нокаутом будущему сопернику украинца Масаеси Накатани. На счету Феликса 27 побед и два поражения.

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