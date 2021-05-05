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Тайсон Фьюри назвал лучшего боксера мира. Вас удивят аргументы чемпиона

5 мая, 15:28

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чемпион мира по боксу по версии WBC назвал несколько причин, чем именно он лучший за Тайсона, Льюиса или Кличко

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что считает себя лучшим боксером в истории. И привел аргументы.

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"Никогда не было такого боксера, как я. Рокки Марчиано, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Кличко, Уайлдер, кто угодно – никто из них никогда не мог бы соперничать со мной.

На это есть несколько причин. Во-первых, никто из них не двигался по рингу, как я. Во-вторых, ни у кого не было такого подхода к боксу, как у меня. В-третьих, у них никогда не было такой трудовой этики, как у меня. В-четвертых, меня никто никогда не победил бы. А знаете почему? Я бы никогда этого не допустил", – рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу The Schmo.

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Напомним, что Фьюри после победы над Владимиром Кличко упал в депрессию, принимал наркотики и был лишен всех чемпионских поясов. Он несколько лет не выходил в ринг, но потом успешно вернулся. После нескольких разогревочных поединков победил Деонтея Уайлдера и вновь стал чемпионом мира. Теперь промоутеры собираются организовать поединок Фьюри с Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Недавно Майк Тайсон дал прогноз на бой Джошуа и Фьюри.

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На счету 32-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.

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