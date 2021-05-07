Русский
$ 27,72
33,41
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Визнаний винним: суперникові Ломаченка загрожує смертна кара за вбивство вагітної коханки

7 травня, 19:51

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Відомий боксер вбив свою коханку після відмови зробити аборт. Він може бути засуджений до смертної кари, але батьки його жертви хочуть, щоб він жив і кожен день її згадував

Фелікс Вердехо. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Фелікс Вердехо. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Пуерториканський боксер Фелікс Вердехо визнаний винним у вбивстві вагітної коханки Кейшли Родрігес. Спортсмену загрожує смертна кара, повідомляє ESPN.

Реклама

Читайте також: Берінчик зупинив перестрілку: поліція підтвердила конфлікт з вогнестрілом

Дівчина пропала безвісти в минулий четвер, а в неділю її тіло знайшли і впізнали за допомогою стоматологічних записів. Вердехо вдарив дівчину по голові, після чого зробив укол з непізнаною речовиною. Потім боксер зв'язав їй руки і ноги дротом і прив'язав важкий блок до ніг, а потім скинув її з моста. Повідомляється, що Вердехо стояв на мосту і стріляв в її тіло, поки жертва йшла на дно.

Виявилося, що 27-річна Кейшла Родрігес була коханкою боксера кілька років, хоча у спортсмена є дружина і дочка. В кінці квітня вона повідомила Феліксу, що вагітна. Партнер запропонував дівчині зробити аборт, однак вона, ймовірно, відмовилася.

Фелікс Вердехо
Реклама

Фелікс Вердехо / Фото: Getty Images

Батьки дівчини хочуть справедливого рішення суду, але в водночас її батько Хосе Антоніо Родрігес не підтримує смертну кару.

"Це нічого не вирішить для мене. Що зроблено, те зроблено", – сказав він в інтерв'ю WAPA TV. – "Нехай він щодня згадує, ким була моя дочка".

Фелікс Вердехо виступав на Олімпіаді-2012, де поступився Василю Ломаченку. Свій останній бій на профі рингу він провів в грудні 2020 року, поступившись нокаутом майбутньому супернику українця Масаесі Накатані. На рахунку Фелікса 27 перемог і дві поразки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіона
Тайсон Ф'юрі назвав найкращого боксера світу. Вас здивують аргументи чемпіонаБокс
Два любчики: Кличко поділився старою фотографією
Два любчики: Кличко поділився старою фотографієюБокс
Блискавичним нокаутом у першому раунді американець поклав суперника і завоював чемпіонський пояс
Блискавичним нокаутом у першому раунді американець поклав суперника і завоював чемпіонський поясБокс
Усик у розшитому золотому церковному вбранні нарвався на грубість: норм кімоно
Усик у розшитому золотому церковному вбранні нарвався на грубість: норм кімоноБокс
Кличко – провісник: Володимир програв Джошуа точно за своїм прогнозом
Кличко – провісник: Володимир програв Джошуа точно за своїм прогнозомБокс
Жертву Усика пограбували! Чісора на 8-й секунді поклав Паркера, але програв
Жертву Усика пограбували! Чісора на 8-й секунді поклав Паркера, але програвБокс

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти