Визнаний винним: суперникові Ломаченка загрожує смертна кара за вбивство вагітної коханки

Відомий боксер вбив свою коханку після відмови зробити аборт. Він може бути засуджений до смертної кари, але батьки його жертви хочуть, щоб він жив і кожен день її згадував

Фелікс Вердехо. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Пуерториканський боксер Фелікс Вердехо визнаний винним у вбивстві вагітної коханки Кейшли Родрігес. Спортсмену загрожує смертна кара, повідомляє ESPN.

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Дівчина пропала безвісти в минулий четвер, а в неділю її тіло знайшли і впізнали за допомогою стоматологічних записів. Вердехо вдарив дівчину по голові, після чого зробив укол з непізнаною речовиною. Потім боксер зв'язав їй руки і ноги дротом і прив'язав важкий блок до ніг, а потім скинув її з моста. Повідомляється, що Вердехо стояв на мосту і стріляв в її тіло, поки жертва йшла на дно.

Виявилося, що 27-річна Кейшла Родрігес була коханкою боксера кілька років, хоча у спортсмена є дружина і дочка. В кінці квітня вона повідомила Феліксу, що вагітна. Партнер запропонував дівчині зробити аборт, однак вона, ймовірно, відмовилася.

Реклама Фелікс Вердехо / Фото: Getty Images

Батьки дівчини хочуть справедливого рішення суду, але в водночас її батько Хосе Антоніо Родрігес не підтримує смертну кару.

"Це нічого не вирішить для мене. Що зроблено, те зроблено", – сказав він в інтерв'ю WAPA TV. – "Нехай він щодня згадує, ким була моя дочка".

Фелікс Вердехо виступав на Олімпіаді-2012, де поступився Василю Ломаченку. Свій останній бій на профі рингу він провів в грудні 2020 року, поступившись нокаутом майбутньому супернику українця Масаесі Накатані. На рахунку Фелікса 27 перемог і дві поразки.