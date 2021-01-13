Ломаченко хоче реванш з Лопесом, і люди зі Сходу говорили про організацію бою

Але промоутер не може влаштовувати такі великі заходи без глядачів

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко хоче провести реванш з американцем Теофімо Лопесом. У жовтні українець програв Лопесу рішенням суддів і втратив три своїх пояса. А потім Лома переніс операцію на травмованому плечі, з яким вийшов у ринг.

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"У мене не було розмови з Ломаченком. Я спілкувався з його менеджером Егісом Клімасом. За його словами, Ломаченко має намір провести реванш з Лопесом, але Теофімо не хоче ще раз виходити на ринг проти українця. Тому подивимося, що ми зробимо для Ломаченко", – сказав Арум YouTube-каналу Gareth A Davies.

Ломаченко і Лопес / Фото: Top Rank Instagram

Арум також відзначив, що люди з Близького Сходу згадували про організацію цього реваншу. "У боксі завжди говорять гроші. Ми не можемо влаштовувати такі великі заходи без глядачів. Просто не можна цього робити. Втрачається занадто багато джерел доходу", – сказав промоутер.

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Раніше ми також писали, що на Ломаченка не ставлять навіть в команді Усика. Васю не бачать в майбутніх рубках ТОП-боксерів.

Дивіться, як тренується Ломаченко

Як тренується Василь Ломаченко

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