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Ломаченко хочет реванш с Лопесом, и люди с Востока говорили об организации боя

13 января, 10:03

Елена Павлова Елена Павлова

Но промоутер не может устраивать такие крупные мероприятия без зрителей

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко хочет провести реванш с американцем Теофимо Лопесом. В октябре украинец проиграл Лопесу решением судей и потерял три своих пояса. А потом Лома перенес операцию на травмированном плече, с которым вышел в ринг.

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"У меня не было разговора с Ломаченко. Я общался с его менеджером Эгисом Климасом. По его словам, Ломаченко намерен провести реванш с Лопесом, но Теофимо не хочет еще раз выходить на ринг против украинца. Поэтому посмотрим, что мы сделаем для Ломаченко", – сказал Арум YouTube-каналу Gareth A Davies.

Ломаченко и Лопес

Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank Instagram

Арум также отметил, что люди с Ближнего Востока упоминали об организации этого реванша. "В боксе всегда говорят деньги. Мы не можем устраивать такие крупные мероприятия без зрителей. Просто нельзя этого делать. Теряется слишком много источников дохода", – сказал промоутер.

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Ранее мы также писали, что на Ломаченко не ставят даже в команде Усика. Васю не видят в будущих рубках ТОП-боксеров.

Смотрите, как тренируется Ломаченко

Как тренируется Василий Ломаченко

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Василий Ломаченко реванш промоутер Боб Арум Теофимо Лопес Легкий вес
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