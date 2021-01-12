З Ломаченка вибили дурість: легенду шокувала поразка українця

Уже три місяці минуло з моменту поразки Василя Ломаченка в бою проти Теофімо Лопеса. Але цей поєдинок досі обговорюється у світі боксу. "Там всі на голову вищі за Васю": експерти розібрали фіаско року в боксі.

Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка

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Своєю думкою поділився і легендарний американський боксер, абсолютний чемпіон світу Бернард Гопкінс. Він зізнався, що перемога Лопеса стала для нього несподіванкою.

"Лопес мене здивував. Я був великим фаном Ломаченка. Лопес здивував мене тим, як переміг Ломаченка. Лопес вибив дурість з Ломаченка, і подивіться, як він це зробив. Він ще довго буде проблемою для будь-якого бійця в будь-якій ваговій категорії", – сказав Гопкінс в інтерв'ю ютуб-каналу Little Giant Boxing.

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До речі, ми писали, що кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу. Якщо сторони не домовляться до 6 лютого, будуть призначені промоутерські торги.

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