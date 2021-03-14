Легенда жіночого боксу не змогла повернути собі звання абсолютної чемпіонки світу

Легендарна боксерка Сесілія Брекхус не змогла взяти реванш у Джесіки Маккаскілл за сенсаційну поразку в серпні минулого року і не змогла повернути собі звання абсолютної чемпіонки світу в напівсередній вазі.

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Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Маккаскілл одноголосним рішенням суддів – 100-89, 99-90 і 98-91. Відзначимо, що в сьомому раунді з Брекхус зняли очко за утримання суперниці.

39-річна Сесілія зазнала лише другої поразки в кар'єрі. Вона утримувала звання абсолютної чемпіонки світу з 2014 року! Брекхус – перша жінка в історії, яка зібрала всі основні чемпіонські пояси за основними версіями – WBA, WBC, WBO, IBF, IBO. Майстерністю норвежки навіть захоплювався Володимир Кличко. До речі, саме Сесилію Брекхус на конгресі WBC у Києві прийняли за нову дівчину Володимира Кличка.

Раніше ми писали про зарубу року в жіночому боксі: американка Шилдс знищила канадку Дікер в чемпіонському бою. Кларисса стала абсолютною чемпіонкою світу в другій ваговій категорії.

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