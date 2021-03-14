Легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мира

Легендарная девушка-боксер Сесилия Брекхус не смогла взять реванш у Джессики Маккаскилл за сенсационное поражение в августе прошлого года и не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мира в полусреднем весе.

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Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Маккаскилл единогласным решением судей – 100-89, 99-90 и 98-91. Отметим, что в седьмом раунде с Брекхус сняли очко за удержание соперницы.

39-летняя Сесилия потерпела лишь второе поражение в карьере. Она удерживала звание абсолютной чемпионки мира с 2014 года! Брекхус – первая женщина в истории, которая собрала все основные чемпионские пояса по основным версиям – WBA, WBC, WBO, IBF, IBO. Мастерством норвежки даже восторгался Владимир Кличко. Кстати, именно Сесилию Брекхус на конгрессе WBC в Киеве приняли за новую девушку Владимира Кличко.

Ранее мы писали о зарубе года в женском боксе: американка Шилдс уничтожила канадку Дикер в чемпионском бою. Кларисса стала абсолютной чемпионкой мира во второй весовой категории.

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